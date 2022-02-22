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«Сельта» и «Леванте» разошлись миром в матче 25-го тура Примеры

«Сельта» и «Леванте» разошлись миром в матче 25-го тура Примеры
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В ночь с 21 на 22 февраля мск на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 25-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» принимала «Леванте». Команды сыграли вничью – 1:1.

Счёт был открыт во втором тайме. На 67-й минуте отличился полузащитник хозяев Франко Серви, ему ассистировал Хавьер Галан.

Гол Серви:

На 82-й минуте нападающий «Леванте» Рохер Марти забил ответный мяч, голевой пас отдал Алехандро Кантеро.

Мяч Марти:

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Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Валентин Писарро Гомес. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный рефери – Антонио Санчес.

После 25 сыгранных туров «Сельта» располагается на девятом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 32 очка. «Леванте» (15) – на последнем, 20-м месте в таблице.

Испания - Примера. 25-й тур
21 февраля 2022, понедельник. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
1 : 1
Леванте
Валенсия
1:0 Серви – 67'   1:1 Марти – 82'
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