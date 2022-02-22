«Сельта» и «Леванте» разошлись миром в матче 25-го тура Примеры

В ночь с 21 на 22 февраля мск на стадионе «Балаидос» в Виго в рамках 25-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Сельта» принимала «Леванте». Команды сыграли вничью – 1:1.



Счёт был открыт во втором тайме. На 67-й минуте отличился полузащитник хозяев Франко Серви, ему ассистировал Хавьер Галан.

Гол Серви:

На 82-й минуте нападающий «Леванте» Рохер Марти забил ответный мяч, голевой пас отдал Алехандро Кантеро.

Мяч Марти:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Валентин Писарро Гомес. Ему помогали ассистенты Хосе Антонио Гарридо Ромеро и Иван Массо. Резервный рефери – Антонио Санчес.



После 25 сыгранных туров «Сельта» располагается на девятом месте в турнирной таблице испанской Примеры, имея в своём активе 32 очка. «Леванте» (15) – на последнем, 20-м месте в таблице.