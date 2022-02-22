Агуэро — о Месси: он с лёгкостью делает то, что другим стоит огромных усилий

33-летний бывший аргентинский футболист «Барселоны» Серхио Агуэро, завершивший профессиональную карьеру из-за проблем с сердцем, высоко оценил уровень своего друга и соотечественника Лионеля Месси.

«Пока Лео продолжает играть – в футболе происходит какое-то безумие. Он с лёгкостью делает то, что другим стоит огромных усилий. За последние 15 лет я не видел никого, кто хотя бы немного приблизился бы к Лео по уровню игры.

Играя за молодёжные команды, мы знали, что если Месси захочет забить 5 голов за две минуты – то сделает это. Он притягивает забитые мячи. Если он был в настроении, то выиграть матч против него было невозможно. Я пытался мешать ему и оказывать опеку, но он совершал такие манёвры, в которых я терял его. Он на голову выше других игроков», — приводит слова Агуэро TyC Sport.

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.