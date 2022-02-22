Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой раскритиковал новый дизайн эмблемы «Спартака»

Александр Мостовой раскритиковал новый дизайн эмблемы «Спартака»
Комментарии

Бывший российский полузащитник Александр Мостовой выразил мнение о новой представленной эмблеме московского «Спартака».

«Вообще не понимаю, в чём разница. Думаю, многие со мной согласятся, потому что смотришь на ту и на другую эмблему, видишь, что это «Спартак». Немножко звёздочки, наверное, побольше сделали. Но это же не принципиально — побольше, поменьше. В остальном всё также: буква «С», мяч, белая полоса, красный ромб. Так что никаких вообще различий, я не понимаю. Если на это ещё затратили деньги, то это вообще бред тогда», — гласит пост Мостового в своём телеграм-канале.

Напомним, «Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. В нынешнем сезоне московский клуб набрал 23 очка в 18 матчах и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38). В последний раз «Спартак» становился чемпионом России в сезоне-2016/2017. Тогда клуб выступал под руководством итальянского специалиста Массимо Карреры.

У «Спартака» новая эмблема! Что в ней изменили и как выглядели пять предыдущих? У «Спартака» новая эмблема! Что в ней изменили и как выглядели пять предыдущих?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022