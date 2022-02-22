Роналду пытается не допустить публикаций показаний по закрытому делу об изнасиловании

37-летний звёздный португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду пытается предотвратить публикацию файлов, содержащих подробную информацию о его закрытом деле об изнасиловании в Лас-Вегасе в 2009 году. Об этом сообщает Mirror.

Форвард желает предотвратить публикацию свидетельских показаний по скандальному расследованию об изнасиловании в Лас-Вегасе из-за опасений, что это может подвергнуть вовлеченных людей «значительному риску преследования». Файлы, о которых идёт речь, включают в себя записанные допросы, свидетельские показания, электронные письма, записи камер видеонаблюдения и медицинские заключения.

Видеообзор матча 26-го тура АПЛ «Лидс» — «Манчестер Юнайтед»:

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Напомним, то самое расследование, которое было начато в 2018 году после заявления от американской модели Кэтрин Майорги, было закрыто по обоюдному согласию сторон. По её словам, португалец тогда заплатил ей $ 375 тыс. за молчание. В дальнейшем Роналду подтвердил это. Затем Майорга подала в суд на Роналду, однако прокуратура Лас-Вегаса не нашла состава преступления и сняла обвинения против португальского футболиста.