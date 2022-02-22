Экс-игрок «Ювентуса» Таккинарди высказался об Аллегри и Моуринью

Экс-полузащитник «Ювентуса» Алессио Таккинарди высказался о Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.

«Думаю, никто не может сказать, что Моуринью и Аллегри не были великими тренерами, но являются ли они великими тренерами до сих пор?» – приводит слова Таккинарди calciomercato.

Алессио Таккинарди играл в составе «Ювентуса» в период с 1994 по 2007 год. Полузащитник провёл за туринский клуб 261 матч и забил 9 голов. Также итальянец выступал за «Аталанту», «Вильярреал» и «Брешию».

«Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью, занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. В 26 матчах команда набрала 41 очко.

«Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри идёт на четвёртом месте в чемпионате Италии. В активе клуба 47 очков.