Экс-игрок «Ювентуса» Таккинарди высказался об Аллегри и Моуринью
Поделиться
Экс-полузащитник «Ювентуса» Алессио Таккинарди высказался о Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри.
«Думаю, никто не может сказать, что Моуринью и Аллегри не были великими тренерами, но являются ли они великими тренерами до сих пор?» – приводит слова Таккинарди calciomercato.
Алессио Таккинарди играл в составе «Ювентуса» в период с 1994 по 2007 год. Полузащитник провёл за туринский клуб 261 матч и забил 9 голов. Также итальянец выступал за «Аталанту», «Вильярреал» и «Брешию».
«Рома», которую возглавляет Жозе Моуринью, занимает 8-е место в турнирной таблице Серии А. В 26 матчах команда набрала 41 очко.
«Ювентус» под руководством Массимилиано Аллегри идёт на четвёртом месте в чемпионате Италии. В активе клуба 47 очков.
Комментарии
- 22 февраля 2022
-
08:02
-
07:37
-
07:27
-
07:21
-
07:18
-
06:55
-
05:50
-
05:32
-
04:53
-
04:03
-
03:38
-
02:38
-
02:20
-
00:58
-
00:53
-
00:42
-
00:39
-
00:25
-
00:24
-
00:14
-
00:04
- 21 февраля 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:20
-
23:18
-
23:06
-
23:03
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
22:20
-
22:11
-
21:58
Партнерский контент