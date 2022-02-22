Жоау Феликс поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
«Мы хорошо показали себя в прошлом матче с «Осасуной» (3:0), нужно продолжать играть с тем же настроем. Качество каждого отдельно взятого футболиста проявляется, когда у всей команды есть мотивация. Мы постараемся сделать всё возможное и обыграть «Манчестер Юнайтед» в первом матче», – приводит слова Феликса Marca.
Матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» состоится 23 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.
Комментарии
- 22 февраля 2022
-
08:02
-
07:37
-
07:27
-
07:21
-
07:18
-
06:55
-
05:50
-
05:32
-
04:53
-
04:03
-
03:38
-
02:38
-
02:20
-
00:58
-
00:53
-
00:42
-
00:39
-
00:25
-
00:24
-
00:14
-
00:04
- 21 февраля 2022
-
23:56
-
23:41
-
23:40
-
23:40
-
23:20
-
23:18
-
23:06
-
23:03
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
22:20
-
22:11
-
21:58
Партнерский контент