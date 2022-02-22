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Жоау Феликс поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»

Жоау Феликс поделился ожиданиями от матча 1/8 финала ЛЧ с «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Феликс поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

«Мы хорошо показали себя в прошлом матче с «Осасуной» (3:0), нужно продолжать играть с тем же настроем. Качество каждого отдельно взятого футболиста проявляется, когда у всей команды есть мотивация. Мы постараемся сделать всё возможное и обыграть «Манчестер Юнайтед» в первом матче», – приводит слова Феликса Marca.

Матч «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» состоится 23 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. Ответная игра состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

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