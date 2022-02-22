Пеллегрини — об ответной игре с «Зенитом»: мы ещё не гарантировали себе выход в 1/8

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Зенитом».
«Сейчас мы не думаем о дерби с «Севильей», ближайший матч мы сыграем в рамках Лиги Европы, нужно продолжать в том же духе и закрепить успех. Нам нужно хорошо себя показать в ответной игре с «Зенитом», мы ещё не гарантировали себе выход в следующий раунд плей-офф», – приводит слова чилийского специалиста Marca.
Напомним, в первом матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» проиграл «Бетису» со счётом 2:3. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Отметим, что «Зенит» проиграл третий матч в Лиге Европы подряд. Ответная встреча «Зенита» с «Бетисом» состоится 24 февраля 2022 года на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания).
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