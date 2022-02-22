Возможный перенос финала ЛЧ из Санкт-Петербурга, новый игрок ЦСКА. Главное к утру

Финал Лиги чемпионов могут перенести из Санкт-Петербурга, ЦСКА объявил о новом трансфере, вице-премьер России Дмитрий Чернышенко считает, что сборная России по хоккею всё равно победила на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).

1. Британские СМИ: конфликт России и Украины может помешать Санкт-Петербургу принять финал ЛЧ.

2. ЦСКА объявил о переходе полузащитника «Эвертона» Гбамена.

3. Чернышенко: считаю, что сборная России по хоккею всё равно победила на Олимпийских играх.

4. Клебо ответил на слова Бородавко о том, что марафон на ОИ сократили из-за его ультиматума.

5. Рамос требовал у «Реала» такую же зарплату, как у Пике в «Барселоне», чтобы остаться.

6. Большунов и Щербакова подняли российский флаг на церемонии чествования олимпийцев.

7. Латыпов рассказал, как справлялся с негативными эмоциями после эстафеты.

8. Видео: трогательная встреча Александра Большунова с женой по прилёте из Пекина.

9. «Рвётся изнутри». Ступак — о танцах на награждении после эстафеты на ОИ.