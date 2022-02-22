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Неймар: я бы мог стать геймером, мне очень нравятся игры

Неймар: я бы мог стать геймером, мне очень нравятся игры
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар рассказал, чем хотел бы заняться после завершения профессиональной карьеры.

«У меня нет какого-то конкретного плана, но есть некоторые мысли. Я всё чаще думаю о сферах, которые совсем не связаны со спортом, потому что мне сложно представить, кем бы я мог работать в футболе. Для директора я слишком расслабленный, у меня не получится управлять клубом. Работа тренера мне тоже не подходит – я очень эмоциональный, могу легко выйти из себя.

Мне очень нравятся видеоигры, я не исключаю такого варианта. Я мог бы стать геймером. Я точно не буду работать в футболе, но надо рассмотреть все варианты», – сказал Неймар в эфире Fenomenos Podcast.

30-летний Неймар — воспитанник «Сантоса». Он покинул команду в 2013 году, когда перешёл в «Барселону». В 2017 году Неймар формально выкупил свой контракт у клуба. «Барселона» получила за игрока, перешедшего в «ПСЖ», рекордные € 222 млн.

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