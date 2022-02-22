Менди: Кепа хорошо справился, когда я был на Кубке Африки, но это меня не удивило

Голкипер «Челси» Эдуард Менди рассказал о своих отношениях с запасным вратарём лондонской команды Кепой Аррисабалагой.

В начале года Кепа подменял Менди в стартовом составе «Челси», так как сенегалец принимал участие в Кубке африканских наций.

«У меня хорошие отношения с Кепой с тех пор, как я перешёл сюда. У нас хорошие отношения на поле и за его пределами. Он очень хорошо справился, когда я был на Кубке Африки, но это меня не удивило, потому что я каждый день вижу его на тренировках. Был очень рад за него, поскольку он этого заслуживает.

В «Челси» есть конкуренция на каждой позиции, поэтому ты должен выкладываться по максимуму и играть на самом высоком уровне, чтобы быть в стартовом составе», — приводит слова Менди Football.London.