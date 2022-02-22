«Аякс» выплатит почти € 8 млн семье Абдельхака Нури, который пережил остановку сердца

«Аякс» выплатит компенсацию семье своего бывшего футболиста Абдельхака Нури, который несколько лет назад пережил остановку сердца, что повлекло за собой необратимое повреждение головного мозга. Сумма компенсации составит порядка € 8 млн, информирует официальный сайт амстердамского клуба.

«Аякс» подтвердил, что медицинская помощь Нури в острой фазе на поле была недостаточной, и как работодатель признал ответственность за последствия.

Семья Нури и «Аякс» достигли соглашения о компенсации, которую должен выплатить клуб. Судебное разбирательство было прекращено в результате этого мирового соглашения.

С лета 2017 года «Аякс» также возместил расходы на уход за Абдельхаком Нури и продолжит это делать», — сообщает официальный сайт «Аякса».

Футболист «Аякса» вышел в основе на контрольный матч с «Вердером» и отыграл 71 минуту. После этого Нури рухнул на газон, потеряв сознание, а врачи 20 минут пытались завести его сердце. Игрока доставили на вертолёте в больницу и ввели в состояние комы. Медики диагностировали сердечную аритмию и повреждение мозга.

Весной 2020-го стало известно, что Нури вышел из комы. Брат игрока отметил, что Абдельхак даже иногда смотрит футбол и улыбается. Впрочем, Нури по-прежнему прикован к кровати. Он живёт в Амстердаме с родственниками, а дом полностью оборудован для комфортной жизни. В начале 2021 года директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар сообщил, что клуб не договорился с семьёй игрока о компенсации. «Аякс» взял на себя некоторую ответственность за случившееся, но переговоры с родственниками Нури прошли безуспешно.