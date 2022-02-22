Генеральный директор «Интера» прокомментировал голевую засуху Лаутаро Мартинеса

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о неудачном отрезке форварда миланской команды Лаутаро Мартинеса.
24-летний аргентинский футболист в этом году забил лишь один гол за «Интер» во всех турнирах. За весь сезон у него 11 голов в 23 матчах итальянской Серии А, но ни одного мяча в семи играх Лиги чемпионов.
«Взлёты и падения — нормальное явление для нападающего. Лаутаро изо дня в день показывает правильное отношение к делу. Он не забивает, это самое главное, но это временное явление. Команда и тренер должны его поддержать. Надеюсь, он снова начнёт забивать и будет молодым чемпионом, которого мы все знаем», — сказал Маротта в интервью изданию Sky Sport Italia.
«Интер» идёт на втором месте в Серии А, набрав 54 очка в 25 матчах.
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