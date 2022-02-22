Виктор Васин перешёл из ЦСКА в «Кайрат»

Защитник ЦСКА Виктор Васин перешёл в казахстанский «Кайрат», информирует официальный сайт армейского клуба.
«Мы благодарим Виктора за вклад в достижения команды и желаем трёхкратному чемпиону России успешного продолжения карьеры!» — написала пресс-служба армейцев.
Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Кайратом» контракт сроком на один год с возможностью продления ещё на сезон. Соглашение игрока с ЦСКА истекало летом 2022 года.
Напомним, Васин выступал за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Васин также выступал за «Спартак» из Нальчика, «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».
Московский ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
- 22 февраля 2022
-
11:02
-
10:48
-
10:39
-
10:31
-
10:23
-
10:19
-
10:15
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:46
-
09:38
-
09:25
-
08:53
-
08:37
-
08:30
-
08:17
-
08:02
-
07:37
-
07:27
-
07:21
-
07:18
-
06:55
-
05:50
-
05:32
-
04:53
-
04:03
-
03:38
-
02:38
-
02:20
-
00:58
-
00:53
-
00:42
-
00:39
-
00:25