Виктор Васин перешёл из ЦСКА в «Кайрат»

Защитник ЦСКА Виктор Васин перешёл в казахстанский «Кайрат», информирует официальный сайт армейского клуба.

«Мы благодарим Виктора за вклад в достижения команды и желаем трёхкратному чемпиону России успешного продолжения карьеры!» — написала пресс-служба армейцев.

Ранее сообщалось, что футболист заключит с «Кайратом» контракт сроком на один год с возможностью продления ещё на сезон. Соглашение игрока с ЦСКА истекало летом 2022 года.

Напомним, Васин выступал за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Васин также выступал за «Спартак» из Нальчика, «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».

Московский ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).