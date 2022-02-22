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Вратарь «Специи», имеющий русские корни, ответил на вопрос о возможном переходе в РПЛ

Вратарь «Специи», имеющий русские корни, ответил на вопрос о возможном переходе в РПЛ
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Голкипер «Специи» Иван Проведель, имеющий русские корни, ответил на вопрос о возможном переезде в Российскую Премьер-Лигу.

«Что думаю делать после окончания контракта со «Специей»? Всё зависит от клуба: у меня в контракте есть опция продления на один год до 2023. Я был бы счастлив здесь остаться.

Рассмотрел бы предложение из РПЛ? Да, а почему нет? Повторюсь, в России хороший чемпионат. Если вдруг поступит звонок из России, я буду рад знать, что я интересен РПЛ. Но сейчас об этом не думаю – полностью сфокусирован на себе и «Специи», — сказал Проведель в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

В нынешнем сезоне Проведель провёл 19 матчей в Серии А и пропустил 29 голов. В четырёх играх он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

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