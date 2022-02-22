Кузнецов: трансфер Васина логичен. Он уже не в том возрасте, чтобы сидеть в запасе

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал переход защитника Виктора Васина в «Кайрат».

«Логичный трансфер. У Васина было мало игрового времени, он уже не в том возрасте, чтобы сидеть в запасе, должен играть. На месте Васина есть много конкурентов, это правильное решение и клуба, и игрока.



Парню пожелаем удачи. Он был в системе ЦСКА, надо вспоминать хорошие моменты: Васин заменял выбывших из состава партнёров, закрывал проблемные места», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Васин выступал за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Васин также выступал за «Спартак» из Нальчика, «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».