Пономарёв: Васин не для таких команд, как ЦСКА. Армейцы с ним ничего не выиграют

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал переход защитника Виктора Васина в «Кайрат».
«Только положительно оцениваю этот трансфер. Васин продлит свою спортивную жизнь на какой-то период времени. Виктор уже возрастной игрок — это раз, во-вторых, конечно, он не для таких команд, как ЦСКА. С Васиным мы абсолютно ничего не выиграем: ни первое, ни второе, ни третье место. Это человек, совершающий грубые ошибки, как технические, так и тактические.
Тот факт, что Виктор задержался в ЦСКА — это болезнь армейцев настоящего времени, других игроков мы не воспитали. Вот и покупаем теперь Карраскаля, Гбамена и так далее», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Васин выступал за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Васин также выступал за «Спартак» из Нальчика, «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».
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