«Химки» предложили Сергею Юрану контракт на 1,5 года
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«Химки» предложили главному тренеру «СКА-Хабаровск» Сергею Юрану контракт на 1,5 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
До конца дня стороны могут полностью согласовать условия назначения тренера в подмосковный клуб.
Сейчас главным тренером «Химок», идущих на последнем месте в Российской Премьер-Лиге, является Игорь Черевченко.
«СКА-Хабаровск» под руководством Юрана занимает пятое место в ФНЛ после 25 матчей.
Юран занимается тренерской деятельностью с 2003 года. Ранее специалист уже возглавлял «Химки», а также работал в таких клубах, как московский «Спартак», ярославский «Шинник», калининградская «Балтика» и других. В сезоне-2019/2020 «Химки» под руководством Юрана вышли в финал Кубка России.
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