«Локомотив» договорился о трансфере игрока шведского «Хаммарбю»

Полузащитник шведского клуба «Хаммарбю» Уиллот Сведберг близок к переезду в Российскую Премьер-Лигу. В услугах 18-летнего футболиста заинтересован московский «Локомотив», информирует Expressen.

Согласно сведениям источника, «Локомотив» заплатит за Сведберга € 4,3 млн – этот трансфер станет крупнейшим в истории «Хаммарбю». Клубы уже согласовали сделку, осталось лишь уладить мелкие детали и дождаться медицинского обследования игрока перед трансфером.

Не исключено, что сразу после подписания Сведберга «Локомотив» отдаст его в обратную аренду «Хаммарбю» до конца нынешнего сезона.

18-летний Сведберг — воспитанник «Хаммарбю». На его счету 24 матча за команду, в которых он забил три гола и отдал две голевые передачи, а также заработал три жёлтые карточки. В пяти матчах квалификации Лиги конференций текущего сезона Сведберг отметился одним голом.

Также на счету Сведберга матчи в составе молодёжных сборных Швеции четырёх возрастов. В команде U19 Сведберг дебютировал в прошлом октябре, проведя пять матчей и забив один гол.

Соглашение полузащитника со шведской командой истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн.