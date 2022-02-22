«Локомотив» договорился о трансфере игрока шведского «Хаммарбю»

Полузащитник шведского клуба «Хаммарбю» Уиллот Сведберг близок к переезду в Российскую Премьер-Лигу. В услугах 18-летнего футболиста заинтересован московский «Локомотив», информирует Expressen.
Согласно сведениям источника, «Локомотив» заплатит за Сведберга € 4,3 млн – этот трансфер станет крупнейшим в истории «Хаммарбю». Клубы уже согласовали сделку, осталось лишь уладить мелкие детали и дождаться медицинского обследования игрока перед трансфером.
Не исключено, что сразу после подписания Сведберга «Локомотив» отдаст его в обратную аренду «Хаммарбю» до конца нынешнего сезона.
18-летний Сведберг — воспитанник «Хаммарбю». На его счету 24 матча за команду, в которых он забил три гола и отдал две голевые передачи, а также заработал три жёлтые карточки. В пяти матчах квалификации Лиги конференций текущего сезона Сведберг отметился одним голом.
Также на счету Сведберга матчи в составе молодёжных сборных Швеции четырёх возрастов. В команде U19 Сведберг дебютировал в прошлом октябре, проведя пять матчей и забив один гол.
Соглашение полузащитника со шведской командой истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 1,8 млн.
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