Карасёв назначен главным арбитром на матч «Наполи» — «Барселона»
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УЕФА на своём официальном сайте объявил судейские назначения на ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022.
Центральный матч этой стадии «Наполи» — «Барселона» обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистировать ему будут Игорь Демешко и Алексей Лунёв. Резервный арбитр – Кирилл Левников. За VAR будет отвечать нидерландец Пол ван Букел и его помощник Деннис Хиглер.
Напомним, первый матч команд, проходивший в Испании, завершился с ничейным счётом 1:1. Ответная встреча между «Наполи» и «Барселоной» состоится в четверг, 24 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе (Италия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Победитель этого матча выйдет в 1/8 финала ЛЕ.
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