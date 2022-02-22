Игорь Черевченко покинул пост главного тренера «Химок»
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Игорь Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Также работу в клубе завершает его тренерский штаб, информирует официальный сайт «Химок».
«Благодарим Игоря Геннадьевича и его тренерский штаб за работу, желаем больших побед в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Химок».
Напомним, Черевченко возглавлял Химки с ноября 2021 года. До этого, в октябре 2021 года, клуб также уволил специалиста, возглавлявшего красно-чёрных с 2020 года.
Подмосковный клуб набрал 14 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 игр.
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