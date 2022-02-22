В «Химках» прокомментировали расторжение контракта с Черевченко

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал расторжение контракта с главным тренером команды Игорем Черевченко.
«Мы сказали слова благодарности Игорю Черевченко, его штабу. Наше сотрудничество завершилось. Черевченко выполнил задачу прошлого сезона, сохранил клуб в РПЛ с лучшим результатом за всю историю, но время идёт. В этом году Игорь Геннадьевич нас выручил, вернулся в «Химки» в ноябре на четыре игры, работал с командой на сборах. Тогда просили Черевченко нас поддержать, возник ряд проблем в переговорах с кандидатами.
Общался на сборах с тренерским штабом, вопросов от руководства не было. Черевченко подготовил команду к старту второй части сезона. Был не совсем удачный последний матч с «Крыльями Советов», но уверен, что новый наставник сможет решить задачу.
Причина расторжения контракта заключается в том, что у нас была краткосрочная договорённость. Клуб идёт дальше. Но на тот момент приняли решение, чтобы Игорь Геннадьевич вернулся к нам, руководил командой четыре игры», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 22 февраля 2022
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