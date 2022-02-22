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Стало известно, кто заменит Юрана в «СКА-Хабаровск»

Стало известно, кто заменит Юрана в «СКА-Хабаровск»
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Алексей Поддубский заменит Сергея Юрана на посту главного тренера «СКА-Хабаровск». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Сергей Юран в ближайшее время возглавит «Химки».

Напомним, ранее сегодня Игорь Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Также работу в клубе завершил его тренерский штаб.

Черевченко возглавлял Химки с ноября 2021 года. До этого, в октябре 2021 года, клуб также уволил специалиста, возглавлявшего красно-чёрных с 2020 года.

Подмосковный клуб набрал 14 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 игр.

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