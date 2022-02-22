В «Химках» рассказали о переговорах с кандидатами на пост главного тренера команды
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о переговорах с кандидатами на пост главного тренера команды.
Ранее «Химки» расторгли контракт с Игорем Черевченко. «Чемпионат» сообщал, что подмосковный клуб сделал предложение Сергею Юрану, который возглавляет «СКА-Хабаровск».
«Что касается тренера, то у нас идут переговоры с кандидатами. Думаю, сегодня мы поставим точку и представим нового главного тренера. Юран? С Сергеем Николаевичем я работал. В 2020 году добились выхода в финал Кубка России — это дорогого стоит. «Химки» дали бой «Уралу» в полуфинале, с «Зенитом» сражалась тоже неплохо. Дальше будем смотреть, кого подпишем», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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