Черевченко прокомментировал второе за сезон увольнение из «Химок»

Игорь Черевченко прокомментировал свой уход с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«Спасибо команде, административному персоналу и руководству за профессионализм и за старание. Мы провели хорошую работу на сборах, но дальше с командой будет работать другой специалист. Мы договорились о расторжении контракта с «Химками». Желаю клубу успехов в дальнейшем!» — приводит слова Черевченко официальный сайт «Химок».

Напомним, ранее сегодня Игорь Черевченко покинул пост главного тренера подмосковных «Химок». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. Также работу в клубе завершил его тренерский штаб.

Черевченко возглавлял Химки с ноября 2021 года. До этого, в октябре 2021 года, клуб также уволил специалиста, возглавлявшего красно-чёрных с 2020 года.



Подмосковный клуб набрал 14 очков в 18 матчах и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший 38 очков за 18 игр.