Министр спорта Польши: постараемся провести матч с Россией на нейтральном поле

Министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что польская сторона хочет провести матч с командой России в полуфинале стыков за выход на ЧМ-2022 на нейтральном стадионе.

«Мы постараемся провести этот матч на нейтральном поле. Если [инициативу] не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это моё личное мнение», — приводит слова Бортничука Sport.pl.

Также сообщается, что Польский футбольный союз намерен обратиться в УЕФА и ФИФА и выразить озабоченность в связи с местом проведения матча из-за действий России, которая ранее признала независимость самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Сборные России и Польши встретятся в полуфинальном стыковом матче 24 марта в Москве. Победитель этого матча встретится в финале с победителем пары Швеция — Чехия.