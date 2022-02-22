Министр спорта Польши: постараемся провести матч с Россией на нейтральном поле

Министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что польская сторона хочет провести матч с командой России в полуфинале стыков за выход на ЧМ-2022 на нейтральном стадионе.
«Мы постараемся провести этот матч на нейтральном поле. Если [инициативу] не одобрят, будем думать, что делать. Я считаю, что в такой ситуации польские спортсмены не должны ехать в Россию, но это моё личное мнение», — приводит слова Бортничука Sport.pl.
Также сообщается, что Польский футбольный союз намерен обратиться в УЕФА и ФИФА и выразить озабоченность в связи с местом проведения матча из-за действий России, которая ранее признала независимость самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
Сборные России и Польши встретятся в полуфинальном стыковом матче 24 марта в Москве. Победитель этого матча встретится в финале с победителем пары Швеция — Чехия.
- 22 февраля 2022
-
15:43
-
15:36
-
15:35
-
15:32
-
15:22
-
15:07
-
14:43
-
14:33
-
14:29
-
14:21
-
14:14
-
14:12
-
13:50
-
13:48
-
13:36
-
13:21
-
12:57
-
12:49
-
12:45
-
12:37
-
12:24
-
12:20
-
11:52
-
11:51
-
11:46
-
11:25
-
11:10
-
11:02
-
10:48
-
10:39
-
10:31
-
10:23
-
10:19
-
10:15
-
10:05