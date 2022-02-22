«Спартак» объявил о зимнем трансфере Чернова из «Крыльев Советов»

«Спартак» и «Крылья Советов» достигли соглашения о переходе в наш клуб Никиты Чернова. Сегодня он будет заявлен для участия во второй части сезона и в ближайшее время присоединится к московской команде, информирует официальный сайт красно-белых.

Напомним, 26-летний центральный защитник подписал контракт с красно-белыми до конца 2026 года в начале февраля. Планировалось, что он продолжит выступать за самарцев до лета, однако по решению клубов трансфер состоялся уже сейчас.