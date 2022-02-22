Игрокам карагандинского «Шахтёра» несколько месяцев не платят зарплату
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Футболистам карагандинского «Шахтёра» задолжали заработную плату за пять месяцев, информирует интернет-издание Meta-ratings.kz.
В конце года футболистам «Шахтёра» выдали гарантийные письма о финансовых обязательствах перед ними, однако их срок истёк 20 февраля. Большая часть команды может бойкотировать матч первого тура казахстанской Премьер-лиги.
В минувшем сезоне «Шахтёр» под руководством Магомеда Адиева вышел в плей-офф квалификации Лиги конференций, а также в финал Кубка Казахстана.
Сезон в Казахстане стартует 1 марта матчем Суперкубка «Тобол» – «Кайрат». Первый тур чемпионата запланирован на 5-6 марта. «Шахтёр» должен 5 марта сыграть на выезде с «Астаной». В прошлом сезоне чемпионом страны стал «Тобол».
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