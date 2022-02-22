В РФС отреагировали на возможный перенос стыкового матча с Польшей из Москвы

В Российском футбольном союзе отреагировали на заявление министра спорта Польши Камила Бортничука о том, что полуфинальный стыковой матч за выход на ЧМ-2022 между российской и польской сборными надо перенести из Москвы на нейтральный стадион.

«В соответствии с утверждённым УЕФА календарём Российский футбольный союз продолжает подготовку к проведению матча с Польшей 24 марта на стадионе «Динамо» в Москве», — сообщили в пресс-службе РФС корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.

Польский футбольный союз намерен обратиться в УЕФА и ФИФА и выразить озабоченность в связи с местом проведения матча из-за действий России, которая ранее признала независимость самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

Победитель матча Россия — Польша встретится в финале с победителем пары Швеция — Чехия.