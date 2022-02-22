Яремчук о дебюте в ЛЧ: знал, что «Спартак» был принципиальным соперником для «Динамо» Киев

Украинский форвард «Бенфики» Роман Яремчук вспомнил свой дебют в Лиге чемпионов в матче квалификации с московским «Спартаком» в прошлом году.
«В первую очередь запомнилось, что я очень переживал. Думал, что у меня будет чуть больше времени [перед дебютом]. После матча просто чувствовал удовлетворение от того, что мы прошли в следующий этап. Но, конечно, я был доволен, что получилось отметиться, можно сказать, ассистом (после удара Яремчука мяч срикошетил от защитников и влетел в ворота москвичей. — Прим. «Чемпионата»).
Разумеется, я знаком с историей и [как воспитанник киевского «Динамо»] знал, что «Спартак» был принципиальным соперником для моего бывшего клуба. Но в тот момент я намного больше переживал за свой дебют и был сосредоточен не на прошлом противостоянии «Динамо» и «Спартака», а на том, чтобы хорошо сыграть», — цитирует Яремчука сайт УЕФА.
- 22 февраля 2022
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