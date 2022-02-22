«Уфа» арендовала двоюродного брата Лукаку

«Уфа» и шотландский «Селтик» договорились об аренде левого защитника Боли Болинголи Мбомбо.

Футболист проведёт в российском клубе вторую половину этого сезона, сообщается на сайте уфимцев.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Уфы».

Боли Болинголи — воспитанник бельгийского «Брюгге», в его составе он становился чемпионом Бельгии, обладателем Кубка и Суперкубка Бельгии. В начале 2017 года Боли на правах аренды перешёл в бельгийский «Сент-Трюйден», а летом этого же года подписал контракт с венским «Рапидом».

Летом 2019 года Болинголи подписал четырёхлетний контракт с «Селтиком», в составе которого стал чемпионом Шотландии, обладателем Кубка Шотландии и Кубка лиги. Сезон-2020/2021 Боли провёл в аренде в турецком «Истанбул Башакшехир», затем вернулся в «Селтик».



Боли является двоюродным братом Ромелу и Жордана Лукаку.