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Сергей Иванов обслужит матч 1/16 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Селтик»

Сергей Иванов обслужит матч 1/16 финала Лиги конференций «Будё-Глимт» — «Селтик»
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил арбитров, которые будут работать на ответном матче 1/16 финала Лиги конференций сезона-2021/2022 «Будё-Глимт» — «Селтик», сообщается на официальном сайте организации.

Встречу обслужит бригада арбитров из России во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты судьи — Роман Усачёв и Дмитрий Сафьян. В роли резервного рефери выступит Владимир Москалёв.

Матч 1/16 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2021/2022 «Будё-Глимт» — «Селтик» состоится 24 февраля на стадионе «Аспмюра» в Будё (Норвегия). Начало встречи — в 20:45 мск. Напомним, первая игра завершилась победой норвежской команды со счётом 3:1. В составе «Будё-Глимт» выступает российский голкипер Никита Хайкин.

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