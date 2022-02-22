Ботхейм: Холанд сказал мне: «Краснодар» точно для тебя. Соглашайся

Нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм рассказал о разговоре с форвардом дортмундской «Боруссии» Эрлингом Холандом.
«Эрлинг сказал: «Если ты уверен — соглашайся. Этот клуб точно для тебя. Это большой шаг из Норвегии». Он также уверен, что я смогу развиться как футболист в «Краснодаре». Надеюсь, всё будет так, как он говорит. Моя мечта — сыграть с Эрлингом в Лиге чемпионов. Это будет крутым событием для нашей дружбы и для нас двоих. Надеюсь, «Краснодар» попадёт в Лигу чемпионов и наша встреча случится. Но для этого надо постараться.
Хайкин — отличный вратарь. Думаю, он вполне может стать первым номером сборной. Почему нет? Никита — современный голкипер. Его последний год в «Будё» — просто фантастика. У него прекрасная физическая форма, он хорош в игре ногами, да и в принципе техничный для вратаря. Немного кто может таким похвастаться», — цитирует Ботхейма Sport24.
- 22 февраля 2022
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