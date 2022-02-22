Врачи продлили госпитализацию Пеле из-за обнаруженной инфекции

Легендарный бразильский футболист Пеле всё ещё находится в больнице, сообщает ESPN.com.br.
По информации источника, задержка с выпиской 81-летнего Пеле связана с инфекцией мочевыводящих путей. Напомним, экс-футболист был госпитализирован 13 февраля для прохождения курса химиотерапии в рамках лечения опухоли толстой кишки. Во время пребывания экс-игрока в медицинском учреждении был проведён плановый осмотр, в ходе которого была выявлена инфекция мочевыводящих путей.
«Состояние Пеле стабильно, в ближайшее время он должен быть выписан из больницы», — сообщили в пресс-службе учреждения.
В последние годы Пеле боролся с рядом серьёзных проблем со здоровьем, в том числе с осложнениями, связанными с операцией по замене тазобедренного сустава, а также с заболеваниями почек и предстательной железы.
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