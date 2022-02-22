Польский футбольный союз обратился в ФИФА с просьбой прояснить ситуацию с матчем с Россией

Польский футбольный союз (PZPN) обратился в ФИФА с просьбой прояснить вопросы, связанные с организацией встречи со сборной России в Москве, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее министр спорта Польши Камил Бортничук заявил, что польская сторона хочет провести матч с командой России на нейтральном стадионе. Это связано с усложнившимися политическими отношениями между Россией и Украиной.

Сборные России и Польши встретятся в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта. В случае победы российская сборная 29 марта встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии. Национальную команду России тренирует Валерий Карпин.