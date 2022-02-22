«Челси» — «Лилль»: текстовая трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00

Сегодня, 22 февраля, состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Лиллем». Команды встретятся на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.



В своём квартете «Лилль» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе G. «Севилья» (6) — отправилась в 1/16 финала Лиги Европы. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н. «Мальмё» (1) завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Челси».



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала турнира.