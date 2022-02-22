Месси: у «ПСЖ» нет причин завидовать клубам с богатой историей

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси поделился мнением о статусе французского клуба.



«Думаю, что «ПСЖ» на данный момент является одним из крупнейших клубов мира. Потихоньку команда продолжит развиваться и становиться больше. У «ПСЖ» нет причин завидовать клубам с богатой историей.



Мне нравится играть на поле с лучшими. У меня была такая возможность в «Барселоне» на протяжении долгого времени, и теперь я получаю такой же шанс в Париже. Я счастлив и не могу дождаться продолжения», — приводит слова Месси журналист Адриен Греньер на своей странице в «Твиттере».

Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.