Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Вильярреал» — «Ювентус». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мама Мбаппе хочет, чтобы Килиан после перехода в «Реал» получал доход от продажи футболок

Мама Мбаппе хочет, чтобы Килиан после перехода в «Реал» получал доход от продажи футболок
Комментарии

Файза Ламари, мама нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, хочет, чтобы в случае перехода в мадридский «Реал» её сын получал деньги от продажи футболок с его именем. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, мама игрока настаивает на том, чтобы значительный процент от продажи игровых маек с фамилией форварда доставался самому игроку. Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс». В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022