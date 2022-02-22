Мама Мбаппе хочет, чтобы Килиан после перехода в «Реал» получал доход от продажи футболок

Файза Ламари, мама нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, хочет, чтобы в случае перехода в мадридский «Реал» её сын получал деньги от продажи футболок с его именем. Об этом сообщает Marca.



По информации источника, мама игрока настаивает на том, чтобы значительный процент от продажи игровых маек с фамилией форварда доставался самому игроку. Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс». В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.