Мама Мбаппе хочет, чтобы Килиан после перехода в «Реал» получал доход от продажи футболок
Поделиться
Файза Ламари, мама нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, хочет, чтобы в случае перехода в мадридский «Реал» её сын получал деньги от продажи футболок с его именем. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, мама игрока настаивает на том, чтобы значительный процент от продажи игровых маек с фамилией форварда доставался самому игроку. Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс». В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.
Комментарии
- 22 февраля 2022
-
19:58
-
19:53
-
19:35
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
19:14
-
19:14
-
18:59
-
18:43
-
18:36
-
18:19
-
18:15
-
18:02
-
17:57
-
17:44
-
17:41
-
17:28
-
17:27
-
17:15
-
17:14
-
16:56
-
16:56
-
16:49
-
16:43
-
16:35
-
16:28
-
16:15
-
16:06
-
16:04
-
15:43
-
15:36
-
15:35
-
15:32
-
15:22
Партнерский контент