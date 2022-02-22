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«Химки» заключили контракт с защитником Григалавой

«Химки» заключили контракт с защитником Григалавой
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«Химки» на официальном сайте объявили о заключении контракта с бывшим защитником тульского «Арсенала» Гиа Григалавой.

«Приветствуем Гию в «Химках» и желаем успешных выступлений в составе красно-чёрных!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Ранее Григалава выступал за «Ростов», «Москву», «Волгу», «Крылья Советов», «Анжи», «Пафос», «Этникос» и другие команды. Последним клубом футболиста был тульский «Арсенал», за который он выступал с 2017 по 2021 год. Прошлым летом Григалава покинул стан «канониров» как свободный агент.

Подмосковные «Химки» в 18 матчах набрали 14 очков и занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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