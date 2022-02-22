Руководство «Реала» уверено, что подпишет Мбаппе летом

Руководство мадридского «Реала» уверено, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе станет игроком «сливочных» летом 2022 года. Об этом сообщает Goal.com.



По информации источника, игрок отверг ряд предложений парижан по продлению контракта. В руководстве «Королевского клуба» уверены, что Мбаппе присоединится к команде летом. Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.



В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс». В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.

Новость по теме Мама Мбаппе хочет, чтобы Килиан после перехода в «Реал» получал доход от продажи футболок