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Руководство «Реала» уверено, что подпишет Мбаппе летом

Руководство «Реала» уверено, что подпишет Мбаппе летом
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Руководство мадридского «Реала» уверено, что нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе станет игроком «сливочных» летом 2022 года. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, игрок отверг ряд предложений парижан по продлению контракта. В руководстве «Королевского клуба» уверены, что Мбаппе присоединится к команде летом. Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс». В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.

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