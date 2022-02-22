Мэр Лондона заявил о готовности города принять финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022
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Мэр Лондона Садик Хан сообщил, что город готов принять финал Лиги чемпионов сезона-2021/2022, если УЕФА решит перенести игру из Санкт-Петербурга.
«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финального матча Лиги чемпионов — это привилегия», — приводит слова Хана Evening Standard со ссылкой на LBC Radio.
Ранее сразу два британских издания – Mirror и Daily Star – опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, запланированного на 28 мая этого года. Главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения, – это нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.
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