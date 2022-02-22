Защитник «Ростова» Боженов перешёл в «Химки» на правах аренды

Защитник Кирилл Боженов перешёл из «Ростова» в подмосковные «Химки» на правах аренды, сообщает пресс-служба ростовского клуба. Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2021/2022.



«Желаем удачи и успехов на футбольном поле!» — говорится в сообщении пресс-службы «Ростова».



Напомним, Кирилл Боженов перешёл из «Химок» в «Ростов» в мае 2021 года и подписал с клубом пятилетний контракт. Позже 21-летний защитник был отправлен в аренду обратно в подмосковный клуб. В нынешнем сезоне Боженов принял участие в 11 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями в составе «Химок».

«Ростов» в 18 матчах набрал 18 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» (14) — на последнем, 16-м месте.