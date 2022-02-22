Гбамен будет играть за ЦСКА под 27-м номером
Поделиться
Стало известно, под каким номером будет выступать Жан-Филипп Гбамен за московский ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба красно-синих.
Футболист, арендованный у «Эвертона», будет выступать под 27-м номером. Большую часть зарплаты, которая равна € 4 млн в год, возьмут на себя «Эвертон» и сам игрок.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Гбамен сыграл в трёх матчах и не сумел отметиться результативными действиями. Также футболист заигран за национальную команду Кот-д'Ивуара, в составе которой успел провести 12 матчей.
Московский ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
Комментарии
- 22 февраля 2022
-
19:58
-
19:53
-
19:35
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
19:14
-
19:14
-
18:59
-
18:43
-
18:36
-
18:19
-
18:15
-
18:02
-
17:57
-
17:44
-
17:41
-
17:28
-
17:27
-
17:15
-
17:14
-
16:56
-
16:56
-
16:49
-
16:43
-
16:35
-
16:28
-
16:15
-
16:06
-
16:04
-
15:43
-
15:36
-
15:35
-
15:32
-
15:22
Партнерский контент