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Гбамен будет играть за ЦСКА под 27-м номером

Гбамен будет играть за ЦСКА под 27-м номером
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Стало известно, под каким номером будет выступать Жан-Филипп Гбамен за московский ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба красно-синих.

Футболист, арендованный у «Эвертона», будет выступать под 27-м номером. Большую часть зарплаты, которая равна € 4 млн в год, возьмут на себя «Эвертон» и сам игрок.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Гбамен сыграл в трёх матчах и не сумел отметиться результативными действиями. Также футболист заигран за национальную команду Кот-д'Ивуара, в составе которой успел провести 12 матчей.

Московский ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).

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