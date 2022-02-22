Жозе Моуринью отстранён на два матча Серии А

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отстранён на два матча итальянской Серии А за оскорбление в адрес судьи, сообщает Football Italia.



Напомним, в концовке матча 26-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (2:2) арбитр Лука Пайретто удалил Моуринью. Португалец в ходе матча высказывал недовольство работой судей, а последней каплей стал жест телефонного звонка, который он показал уже в компенсированное ко второму тайму время. После этого Пайретто показал Моуринью красную карточку. Позже стало известно, что португальский специалист сказал Пайретто: «Тебя прислали сюда специально, тебя прислал «Ювентус».

Руководство лиги решило наказать специалиста и дисквалифицировало его на две встречи чемпионата Италии. Также Моуринью обязан выплатить штраф в размере € 20 тыс.