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Жозе Моуринью отстранён на два матча Серии А

Жозе Моуринью отстранён на два матча Серии А
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отстранён на два матча итальянской Серии А за оскорбление в адрес судьи, сообщает Football Italia.

Напомним, в концовке матча 26-го тура итальянской Серии А с «Вероной» (2:2) арбитр Лука Пайретто удалил Моуринью. Португалец в ходе матча высказывал недовольство работой судей, а последней каплей стал жест телефонного звонка, который он показал уже в компенсированное ко второму тайму время. После этого Пайретто показал Моуринью красную карточку. Позже стало известно, что португальский специалист сказал Пайретто: «Тебя прислали сюда специально, тебя прислал «Ювентус».

Руководство лиги решило наказать специалиста и дисквалифицировало его на две встречи чемпионата Италии. Также Моуринью обязан выплатить штраф в размере € 20 тыс.

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