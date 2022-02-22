Месси: постепенно мы с Мбаппе узнаём друг друга гораздо лучше
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси рассказал о взаимодействии с партнёрами по французской команде.
«Ди Марию я знал по сборной, а с Неймаром мы играли вместе в «Барселоне» в прошлом. А вот что касается Мбаппе, я не знал его ни на поле, ни за его пределами. Постепенно мы узнаём друг друга гораздо лучше, учимся взаимодействовать на поле», — приводит слова Месси пресс-служба «Пари Сен-Жермен».
Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 15 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.
«ПСЖ» в 25 матчах набрал 59 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.
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