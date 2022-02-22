Неймар: испробовал всё, чтобы вернуться в «Барселону», но мне это не удалось

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар признался, что летом 2019 года пытался сделать всё, чтобы вернуться в «Барселону».



«Я испробовал всё, чтобы вернуться в «Барселону», но мне это не удалось. Я не справился. Но Месси стал игроком «ПСЖ», он мой друг, и я очень рад, что он перешёл к нам», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.



30-летний Неймар — воспитанник «Сантоса». Форвард покинул команду в 2013 году, когда перешёл в «Барселону». За испанский клуб бразильский футболист играл до 2017 года, проведя 186 матчей, забив 105 голов и отдав 76 голевых передач. В 2017 году Неймар формально выкупил свой контракт у клуба. «Барселона» получила за игрока, перешедшего в «ПСЖ», рекордные € 222 млн.

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