Неймар: испробовал всё, чтобы вернуться в «Барселону», но мне это не удалось
Поделиться
Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар признался, что летом 2019 года пытался сделать всё, чтобы вернуться в «Барселону».
«Я испробовал всё, чтобы вернуться в «Барселону», но мне это не удалось. Я не справился. Но Месси стал игроком «ПСЖ», он мой друг, и я очень рад, что он перешёл к нам», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.
30-летний Неймар — воспитанник «Сантоса». Форвард покинул команду в 2013 году, когда перешёл в «Барселону». За испанский клуб бразильский футболист играл до 2017 года, проведя 186 матчей, забив 105 голов и отдав 76 голевых передач. В 2017 году Неймар формально выкупил свой контракт у клуба. «Барселона» получила за игрока, перешедшего в «ПСЖ», рекордные € 222 млн.
Новость по темеНеймар хочет провести сезон в МЛС и вернуться в «Сантос»
Комментарии
- 22 февраля 2022
-
21:40
-
21:29
-
21:28
-
21:16
-
20:56
-
20:53
-
20:46
-
20:39
-
20:20
-
19:58
-
19:53
-
19:35
-
19:35
-
19:27
-
19:24
-
19:14
-
19:14
-
18:59
-
18:43
-
18:36
-
18:19
-
18:15
-
18:02
-
17:57
-
17:44
-
17:41
-
17:28
-
17:27
-
17:15
-
17:14
-
16:56
-
16:56
-
16:49
-
16:43
-
16:35
Партнерский контент