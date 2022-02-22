«Интер» летом может купить Марсьяля
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Нападающий «Севильи» Антони Марсьяль, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», летом может перейти в «Интер». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, миланский клуб могут покинуть Алексис Санчес и Лаутаро Мартинес. В связи с этим руководство «нерадзурри» занялось поиском нового форварда, поэтому «Интер» рассматривает вариант с подписанием француза.
Соглашение между игроком и клубом рассчитано до конца сезона. Напомним, интерес к Марсьялю проявляли «Барселона», «Атлетико» и «Ювентус». Марсьяль присоединился к «Манчестер Юнайтед» в 2015 году, перейдя из «Монако». Сумма трансфера составила € 60 млн. В этом сезоне он сыграл за манкунианцев 8 матчей в чемпионате Англии, в которых записал в свой актив один гол.
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