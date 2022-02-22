«Вильярреал» и «Ювентус» огласили стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 22 февраля, состоится первый матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между «Вильярреалом» и «Ювентусом». Команды встретятся на стадионе «Керамика — Эль-Мадригал» в Вильярреале (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Пау Торрес, Рауль Альбиоль, Хуан Фойт, Альберто Морено, Альфонсо Педраса, Дани Парехо, Этьен Капу, Джовани Ло Чельсо, Саму Чуквезе, Арно Груневелд.
«Ювентус»: Войцех Щенсны, Алекс Сандро, Маттейс де Лигт, Данило, Маттиа Де Шильо, Уэстон Маккенни, Адриен Рабьо, Мануэль Локателли, Хуан Куадрадо, Альваро Мората, Душан Влахович.
В своём квартете «Вильярреал» набрал 10 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Аталанта» (6) — отправилась в 1/16 финала Лиги Европы. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н. «Мальмё» (1) завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Челси».
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала турнира.
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