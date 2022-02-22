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Вице-губернатор Санкт-Петербурга: подготовка к финалу ЛЧ идёт в соответствии с планом

Вице-губернатор Санкт-Петербурга: подготовка к финалу ЛЧ идёт в соответствии с планом
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал информацию о возможном переносе финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 из российского города.

«Подготовка к финальному матчу Лиги чемпионов идёт в соответствии с планом», — приводит слова Пиотровского журналист Алексей Венедиктов на своей странице в «Твиттере».

Ранее сразу два британских издания – Mirror и Daily Star – опубликовали информацию о том, что Россия может лишиться права проведения финала Лиги чемпионов на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге, запланированного на 28 мая этого года. Главная причина, которая может вынудить УЕФА сменить место проведения, – это нарастающий конфликт России и Украины из-за признания суверенитета ДНР и ЛНР.

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