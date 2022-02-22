Симеоне: с приходом Рангника «Манчестер Юнайтед» стал похож на себя прежнего

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Манчестер Юнайтед» поделился мнением об английской команде.



«Нам противостоит одна из лучших команд мира. С приходом нового тренера этот клуб стал играть надёжнее, с большей самоотдачей и вообще стал похож на «Манчестер Юнайтед», каким он всегда был. Это команда, смело действующая в полузащите и атаке.



«Манчестер Юнайтед» мне сейчас видится более сильным и действующим более плотно. Сложно найти проблемные зоны соперника. Я всегда готовлюсь к матчам с топ-клубами и ищу варианты, как доставить им проблемы», — приводит слова Симеоне пресс-служба УЕФА.



Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Атлетико» — «Манчестер Юнайтед» состоится завтра, 23 февраля, на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная игра состоится 15 марта на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия).