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Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» на 2 года

Мбаппе может продлить контракт с «ПСЖ» на 2 года
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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе может продлить контракт с клубом. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, француз может переподписать с парижанами контракт, который будет истекать в 2024 году. Он требует, чтобы команда строилась вокруг него. Финансы не являются решающим фактором для Килиана — «Реал» уже предложил ему крупный контракт.

Ранее сообщалось, что 23-летний Мбаппе, чей контракт с французской командой истекает в конце сезона, летом подпишет соглашение с «Реалом» на правах свободного агента.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов Мбаппе забил единственный гол в ворота «сливочных» (1:0) на стадионе «Парк де Пренс». В нынешнем сезоне Мбаппе в 33 матчах во всех турнирах забил 22 гола и отдал 16 голевых передач.

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